Alessandro Gassmann scoppia la bufera dopo le parole sul vaccino (Di giovedì 26 novembre 2020) Alessandro Gassmann è nella bufera dopo le parole sul vaccino contro il coronavirus. L’attore è intervenuto nella questione con una proposta finita in tendenza su Twitter: «Una volta fatto il vaccino, darei una tessera che lo testimoni. Chi non vuole farselo non entra in: ristoranti, bar, cinema, teatri, stadio, negozi, autobus, taxi, treni, e tiene sempre la mascherina… poi vedi che lo fanno», ha detto Gassmann, svelando la sua netta opinione sul vaccino anti covid. Un tweet che, in appena un’ora dalla sua apparizione, ha creato un polverone sui social. Moltissimi i commenti di risposta al post dell’attore romano, e tanti – la maggior parte- in aperto contrasto con le sue parole. «Così si chiama dittatura, non ... Leggi su people24.myblog (Di giovedì 26 novembre 2020)è nellalesulcontro il coronavirus. L’attore è intervenuto nella questione con una proposta finita in tendenza su Twitter: «Una volta fatto il, darei una tessera che lo testimoni. Chi non vuole farselo non entra in: ristoranti, bar, cinema, teatri, stadio, negozi, autobus, taxi, treni, e tiene sempre la mascherina… poi vedi che lo fanno», ha detto, svelando la sua netta opinione sulanti covid. Un tweet che, in appena un’ora dalla sua apparizione, ha creato un polverone sui social. Moltissimi i commenti di risposta al post dell’attore romano, e tanti – la maggior parte- in aperto contrasto con le sue. «Così si chiama dittatura, non ...

