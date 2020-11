Alena Seredova | «Io | positiva al Covid-19 | non vedo mia figlia da 15 giorni»

(Di giovedì 26 novembre 2020) Quindici giorni, e ancora nessuna certezza. Alena Seredova, che via social ha reso nota la propria positività al Coronavirus, è tornata a parlare della malattia. «Sono un paio di giorni che sto molto meglio, che sono di nuovo piena di energia», ha detto, rispondendo su Instagram alle domande dei fan. «Purtroppo, però, il secondo tampone di controllo è risultato ancora positivo, perciò sono ancora chiusa», ha aggiunto l’ex moglie di Gianluigi Buffon, dicendosi «delusa da questo».

Alena Seredova sta molto meglio, dopo essere risultata positiva al Covid-19. Anche se è ancora costretta all'isolamento, dopo ben due settimane, visto che il tampone di controllo non ha ancora dato ...