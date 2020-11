Alberto Matano, lo avete mai visto senza barba? Diversissimo (Di giovedì 26 novembre 2020) Il conduttore Alberto Matano è molto noto nel piccolo schermo. E’ al timone della conduzione de La vita in diretta e ogni giorno informa gli italiani su fatti di cronaca e attualità. Non tutti hanno avuto modo di vederlo senza la solita barba. Uno scatto, infatti, sta facendo discutere. Alberto Matano, lo avete mai visto L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 26 novembre 2020) Il conduttoreè molto noto nel piccolo schermo. E’ al timone della conduzione de La vita in diretta e ogni giorno informa gli italiani su fatti di cronaca e attualità. Non tutti hanno avuto modo di vederlola solita. Uno scatto, infatti, sta facendo discutere., lomaiL'articolo proviene da www.meteoweek.com.

LucioPalazzo1 : RT @bubinoblog: Alberto Matano sconvolge la scaletta e organizza in diretta un lungo ricordo di #Maradona con collegamenti, servizi e ospit… - infoitcultura : Vita in Diretta, Alberto Matano legge a Paolo Conticini le ultime dichiarazioni di Todaro “Abbraccio Paolo …” e Con… - zazoomblog : Alberto Matano Maurizio Costanzo lo spiazza con una battuta - #Alberto #Matano #Maurizio #Costanzo - zazoomblog : Alberto Matano Maurizio Costanzo lo spiazza con una battuta - #Alberto #Matano #Maurizio #Costanzo… - MMastrantuono : RT @bubinoblog: Alberto Matano sconvolge la scaletta e organizza in diretta un lungo ricordo di #Maradona con collegamenti, servizi e ospit… -