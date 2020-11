Al Bano | dichiarazione a sorpresa su Romina Power | “Non lo capiva”

(Di giovedì 26 novembre 2020) Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Al, stupendo tutti per quanto riguarda una rivelazione su. Lui è un uomo molto amato del mondo della musica, stiamo parlando di Alche ha fatto unaparticolare, stupendo tutti. Vediamo insieme di che cosa si tratta. AlsuL'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Bano dichiarazione

Albano Senza ombra di dubbio Al Bano Carrisi e Romina Power sono una delle coppie artistiche più popolari e apprezzate in tutto il mondo ...Una lettera arrivata alla redazione di Chi. Maurizio Costanzo non poteva non rispondere. Finalmente un pò di chiarezza ...