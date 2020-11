AIC | Sara Gama sarà la prima vicepresidente donna

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 26 novembre 2020)AIC –lanella storia dell’Associazione italiana calciatori. Un altro importante traguardo per il calcio femminile in Italia. Dal 2017siede in consiglio federale: è uno dei volti più attivi del movimento femminile italiano, in grande crescita dopo il boom al Mondiale 2019 e in L'articolo