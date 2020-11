“Ah, ‘quella’ Giulia Salemi…”. GF Vip, Sonia Bruganelli senza pietà: la distrugge in tre parole (Di giovedì 26 novembre 2020) L’edizione di quest’anno del ‘Grande Fratello Vip’ sta facendo discutere moltissimo anche al di fuori dello stesso reality show. Infatti, in passato c’è stato il litigio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, intervenuto poi anche con una lettera per fare chiarezza. Inoltre, c’è stato anche il coming out di Gabriel Garko, favorito dalla storia e dalle vicende legate intorno alla sua ex Adua Del Vesco. E adesso una delle nuove entrate nella casa è finita nell’occhio del ciclone di una vip. La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha infatti deciso di attaccare duramente la già ex gieffina Giulia Salemi. La coniuge del popolare conduttore televisivo ha fatto intendere di avere una considerazione davvero poco carina nei suoi confronti. Sonia è stata intervistata nel classico appuntamento con ‘Casa Chi’, in onda ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) L’edizione di quest’anno del ‘Grande Fratello Vip’ sta facendo discutere moltissimo anche al di fuori dello stesso reality show. Infatti, in passato c’è stato il litigio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, intervenuto poi anche con una lettera per fare chiarezza. Inoltre, c’è stato anche il coming out di Gabriel Garko, favorito dalla storia e dalle vicende legate intorno alla sua ex Adua Del Vesco. E adesso una delle nuove entrate nella casa è finita nell’occhio del ciclone di una vip. La moglie di Paolo Bonolis,, ha infatti deciso di attaccare duramente la già ex gieffinaSalemi. La coniuge del popolare conduttore televisivo ha fatto intendere di avere una considerazione davvero poco carina nei suoi confronti.è stata intervistata nel classico appuntamento con ‘Casa Chi’, in onda ...

