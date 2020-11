Agenti di polizia penitenziaria a giudizio per tortura: è il primo caso (Di giovedì 26 novembre 2020) Siena, 26 novembre - Cinque Agenti della polizia penitenziaria del carcere di San Gimignano sono stati rinviati oggi a giudizio dal gup di Siena Roberta Malavasi per i reati di tortura, lesioni ... Leggi su lanazione (Di giovedì 26 novembre 2020) Siena, 26 novembre - Cinquedelladel carcere di San Gimignano sono stati rinviati oggi adal gup di Siena Roberta Malavasi per i reati di, lesioni ...

La Peugeot 5008, il versatile e spazioso grande SUV del Leone, è stato scelto dal Ministero dell'Interno francese come veicolo per le forze dell'ordine in Francia fino a novembre 2022.Oltre 1.200 esem ...

Aggredisce un controllore e scappa, 18enne fermato da agente fuori servizio

Genova – Ha aggredito un controllore dell’Amt poi è fuggito ma la sua corsa è stata interrotta da un agente della Polizia di Stato fuori dal servizio. E’ accaduto a Genova. Il giovane, un ragazzo di ...

