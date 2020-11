Aeroporto Fiumicino primo in Europa con corridoi sanitari su voli con Stati Uniti (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma – “L’Aeroporto di Fiumicino sara’ il primo scalo in Europa ad attivare corridoi sanitari sicuri con voli ‘Covid Tested’ tra Roma e alcune destinazioni negli Stati Uniti, sostituendo per i passeggeri a bordo l’imposizione della quarantena fiduciaria all’arrivo in Italia grazie alla collaborazione di Aeroporti di Roma con Alitalia e Delta Air Lines. Fin dall’inizio della pandemia, l’Italia e’ stata all’avanguardia sulle misure e i protocolli per il contenimento del virus tanto da essere considerato uno dei paesi piu’ virtuosi a livello internazionale”. Cosi’ Adr in una nota. ADR ritiene che, “specialmente con il protrarsi della crisi epidemica, sia necessario valutare ed implementare nuovi ed ulteriori sistemi di controllo in ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma – “L’disara’ ilscalo inad attivaresicuri con‘Covid Tested’ tra Roma e alcune destinazioni negli, sostituendo per i passeggeri a bordo l’imposizione della quarantena fiduciaria all’arrivo in Italia grazie alla collaborazione di Aeroporti di Roma con Alitalia e Delta Air Lines. Fin dall’inizio della pandemia, l’Italia e’ stata all’avanguardia sulle misure e i protocolli per il contenimento del virus tanto da essere considerato uno dei paesi piu’ virtuosi a livello internazionale”. Cosi’ Adr in una nota. ADR ritiene che, “specialmente con il protrarsi della crisi epidemica, sia necessario valutare ed implementare nuovi ed ulteriori sistemi di controllo in ...

