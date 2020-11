Aeroporti: da Malpensa a Nanchino il primo volo internazionale Covid free (2) (Di giovedì 26 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 26 novembre 2020) su Notizie.it.

Milano, 26 nov. (Adnkronos) - Il primo volo diretto internazionale 'Covid free' è decollato oggi alle 13.45 da Milano Malpensa con destinazione ...

È decollato oggi alle 13:45 dall’aeroporto di Milano Malpensa il primo volo covid free internazionale con destinazione Nanchino. Il collegamento diretto è operato da Neos, ...

