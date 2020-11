Addio Maradona, Pelè, ‘Un giorno giocheremo in cielo’. Il messaggio di Conte e la preghiera del Papa (Di giovedì 26 novembre 2020) Tanti messaggi social per ricordare Diego Maradona. Pelè: “Un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo”. ROMA – Migliaia di messaggi social per ricordare Diego Armando Maradona. Una morte che ha convolto non solo il mondo del calcio, ma anche quello della politica. Tra i più addolorati sicuramente Pelè, grande amico e rivale del Pibe de Oro: “E’ triste perdere amici in questo modo – ha detto il brasiliano – sicuramente un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo“. Il calcio ricorda Diego Maradona La morte di Diego Maradona è stata appresa con molto dolore nel mondo del calcio. Per una volta non c’è stata distinzioni di colore. “Oggi dico Addio ad un amico e il mondo saluta un eterno ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 26 novembre 2020) Tanti messaggi social per ricordare Diego: “Una calcio insieme in cielo”. ROMA – Migliaia di messaggi social per ricordare Diego Armando. Una morte che ha convolto non solo il mondo del calcio, ma anche quello della politica. Tra i più addolorati sicuramente, grande amico e rivale del Pibe de Oro: “E’ triste perdere amici in questo modo – ha detto il brasiliano – sicuramente una calcio insieme in cielo“. Il calcio ricorda DiegoLa morte di Diegoè stata appresa con molto dolore nel mondo del calcio. Per una volta non c’è stata distinzioni di colore. “Oggi dicoad un amico e il mondo saluta un eterno ...

La leggenda del calcio è morta ieri all’età di 60 anni per arresto cardiacorespiratorio, era in una villa della città diTigre. Proclamati tre giorni di lutto nazionale in Argentina. Nelle ore preceden ...

Morte Maradona, l’addio a Diego nelle metropolitane di Napoli

Dalla notizia della morte di Maradona la città di Napoli ha iniziato il proprio personale omaggio a Diego. Nelle metropolitane cittadine la scritta "Ad10s".

