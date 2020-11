Addio Maradona, il saluto di Zidane e Van Basten: «Un genio se n’è andato» – FOTO (Di giovedì 26 novembre 2020) Zinedine Zidane e Marco van Basten hanno voluto salutare Diego Armando Maradona attraverso i propri profili social Zinedine Zidane e Marco van Basten hanno voluto salutare Diego Armando Maradona dai rispettivi profili social. Il Cigno di Utrecht ha scritto: «Per sempre nei nostri cuori», mentre l’attuale tecnico del Real Madrid l’ha salutato così: «Grazie per la tua magia in campo Diego Armando Maradona. È un momento molto triste per il mondo del calcio, un genio se n’è andato!». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zidane (@Zidane) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco van ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Zinedinee Marco vanhanno voluto salutare Diego Armandoattraverso i propri profili social Zinedinee Marco vanhanno voluto salutare Diego Armandodai rispettivi profili social. Il Cigno di Utrecht ha scritto: «Per sempre nei nostri cuori», mentre l’attuale tecnico del Real Madrid l’ha salutato così: «Grazie per la tua magia in campo Diego Armando. È un momento molto triste per il mondo del calcio, unse n’è!». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco van ...

GiuseppeConteIT : Il mondo intero piange la scomparsa di #Maradona, che con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenti… - Vivo_Azzurro : Addio a #Maradona, il più grande di tutti i tempi. Le dichiarazioni di Gravina ???? - robymancio : Ho visto Maradona. Addio eterno Diego ?? R.I.P - macho_morandi : Assolutamente post non fatto per il suo addio al calcio. Dal 1994 al 2017 Totti il più forte che abbia giocato in A… - alvyspera : RT @robymancio: Ho visto Maradona. Addio eterno Diego ?? R.I.P -