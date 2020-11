Addio all’attrice e sceneggiatrice Daria Nicolodi, il post della figlia di Asia Argento: “Riposa in pace mamma adorata” (Di giovedì 26 novembre 2020) È morta oggi Daria Nicolodi, attrice e sceneggiatrice. L’annuncio è arrivato su Instagram con un post della figlia Asia Argento: “Riposa in pace mamma adorata. Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire. Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata. Anche se senza di te mi manca la terra sotto i piedi, e sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento. Sono vicina a tutti quelli che l’hanno conosciuta e l’hanno amata. Io sarò per sempre la tua Aria”. Daria Nicolodi, nata a Firenze il 19 giugno 1950, è stata attrice e sceneggiatrice, nota ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) È morta oggi, attrice e. L’annuncio è arrivato su Instagram con uninadorata. Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire. Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata. Anche se senza di te mi manca la terra sotto i piedi, e sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento. Sono vicina a tutti quelli che l’hanno conosciuta e l’hanno amata. Io sarò per sempre la tua Aria”., nata a Firenze il 19 giugno 1950, è stata attrice e, nota ...

