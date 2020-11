Addio al San Paolo: l’impianto di Napoli sarà intitolato a Diego Armando Maradona (Di giovedì 26 novembre 2020) “Diego Armando Maradona“, è questa la denominazione che vedremo in men che non si dica dello dello stadio di Fuorigrotta. Una decisione arrivata nel giro di 16 ore dalla scomparsa del Pibe de oro, promossa immediatamente sia dal patron della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, che dal sindaco del capoluogo campano, Luigi De Magistris. Ad avere l’onore dell’annuncio ufficiale è stata Laura Bismuto, presidente della Commissione Toponomastica del Consiglio comunale di Napoli: “In qualità di presidente della Commissione Toponomastica – spiega – ho il piacere e l’onore di annunciare alla città che, di concerto con il sindaco e con l’assessora alla Toponomastica Alessandra Clemente, sentito anche il prefetto per la deroga alla regola dei 10 anni dalla morte, abbiamo deciso di intitolare lo Stadio della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) ““, è questa la denominazione che vedremo in men che non si dica dello dello stadio di Fuorigrotta. Una decisione arrivata nel giro di 16 ore dalla scomparsa del Pibe de oro, promossa immediatamente sia dal patron della SSC, Aurelio De Laurentiis, che dal sindaco del capoluogo campano, Luigi De Magistris. Ad avere l’onore dell’annuncio ufficiale è stata Laura Bismuto, presidente della Commissione Toponomastica del Consiglio comunale di: “In qualità di presidente della Commissione Toponomastica – spiega – ho il piacere e l’onore di annunciare alla città che, di concerto con il sindaco e con l’assessora alla Toponomastica Alessandra Clemente, sentito anche il prefetto per la deroga alla regola dei 10 anni dalla morte, abbiamo deciso di intitolare lo Stadio della ...

