Adani | «Tutti si sono inchinati alla grandezza di Maradona»

Lele Adani parla di Diego Armando Maradona in diretta Instagram con Christian Vieri. Ecco le sue parole sulla morte del Pibe de Oro Daniele Adani, in diretta Instagram con Christian Vieri, ha ricordato Diego Armando Maradona. «Chi anche lo conosceva meno o chi era suo detrattore non ha potuto non riconoscerne la statura, la grandezza. Quello che ha dato a noi è l'amore incondizionato per il pallone. Mi sentivo totalmente inadeguato ieri sera. Davanti a lui Tutti si sono inchinati, anche i potenti e lui non è sceso a patti con loro. Lui ha sempre lottato per i più deboli».

Lele Adani parla di Diego Armando Maradona in diretta Instagram con Christian Vieri. Ecco le sue parole sulla morte del Pibe de Oro ...

19:46 Pro Favara, Cavallo: “Proposta di Adani sul 5% ai dilettanti? Non è utopia, sono d'accordo con lui”

Intervistato da "settimanasport.com", il tecnico della Pro Favara, Luca Cavallo, dice la sua sulla proposta di Lele Adani su una tassazione dei professionisti per donare il 5% ai dilettanti: "Non è ut ...

Intervistato da "settimanasport.com", il tecnico della Pro Favara, Luca Cavallo, dice la sua sulla proposta di Lele Adani su una tassazione dei professionisti per donare il 5% ai dilettanti: "Non è ut ...