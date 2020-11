AD10S Diego | il mondo piange Maradona

Leggi su italiasera

(Di giovedì 26 novembre 2020) Di Giacomo Chiuchiolo Come si descrive il calcio? Nei decenni ci hanno provato in molti, in pochi ci sono riusciti. Per comodità, a partire dagli anni ‘80, è bastato poco per farlo: il calcio è, si dice. E allora da oggi chenon c’è più anche un po’ di calcio se n’è andato. Anche se vive ancora nelle maglie azzurre e nei numeri 10. Nelle rabone, nei dribbling, nelle punizioni dentro l’area. Nei riccioli neri e negli eccessi. Vive nelle piazze argentine prese d’assalto da cori e striscioni, e in quelle di Napoli che non hanno nemmeno la forza di cantare.è stato tutto questo e molto altro. È stato il calcio e il riscatto dei più deboli, aggrappati ai suoi piedi, agili come mani, per sentirsi per un po’ forti come lui.incontra il cielo per la seconda volta. La prima lo aveva aiutato ...