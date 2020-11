A Napoli lutto cittadino nel giorno dei funerali di Maradona (Di giovedì 26 novembre 2020) NAPOLI – Il Comune di Napoli proclamerà il lutto cittadino per il giorno delle esequie di Diego Armando Maradona, “il miglior interprete del calcio mondiale che è entrato a far parte della storia e del patrimonio di Napoli, con cui si è creato un legame indissolubile, unendosi al dolore dei familiari e dell’intero popolo napoletano”. Questo quanto riportato nell’ordinanza firmata oggi dal primo cittadino Luigi de Magistris in cui si dispone che l’esposizione delle bandiere a mezz’asta negli edifici comunali permanga “anche per le ventiquattr’ore successive alle esequie”. Leggi su dire (Di giovedì 26 novembre 2020) NAPOLI – Il Comune di Napoli proclamerà il lutto cittadino per il giorno delle esequie di Diego Armando Maradona, “il miglior interprete del calcio mondiale che è entrato a far parte della storia e del patrimonio di Napoli, con cui si è creato un legame indissolubile, unendosi al dolore dei familiari e dell’intero popolo napoletano”. Questo quanto riportato nell’ordinanza firmata oggi dal primo cittadino Luigi de Magistris in cui si dispone che l’esposizione delle bandiere a mezz’asta negli edifici comunali permanga “anche per le ventiquattr’ore successive alle esequie”.

repubblica : Maradona, a Napoli lutto cittadino. Luci accese al San Paolo, i Quartieri si tingono di azzurro - HuffPostItalia : Napoli dichiara lutto cittadino per Maradona e gli intitola lo Stadio San Paolo - ciropellegrino : Penso che oggi il mondo intero debba giungere a Napoli con lo zucchero e il caffé come si fa quando si fa 'la visit… - 622616f61973473 : @RaiStudio24 @RaiNews @demagistris Assembramenti. A Napoli non c'è il covid-19? W il menefreghismo e l'irresponsabi… - TerryEmpyre : RT @marinacorinna: Lutto cittadino a Napoli ???????? ma andate a lavorare #pomeriggio5 -