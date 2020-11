10 serie tv rovinate dal tempo nel corso delle stagioni (Di giovedì 26 novembre 2020) The Leftovers, The Americans, Mad Men, Breaking Bad… gli esempi di serie tv capaci di mantenere un eccellente livello qualitativo dalla prima all’ultima stagione non mancano, ma sono ben più frequenti i casi di produzioni deragliate dopo pochi anni, eppure mantenute in corsa nonostante il blackout creativo. Vediamone alcune. Grey’s Anatomy Il caso di Grey’s Anatomy è emblematico. Al debutto della serie, e per circa dieci stagioni, Shonda Rhimes ha dimostrato di saper dosare egregiamente gli ingredienti di medical drama e soap, divagando talvolta nella commedia, talvolta nel dramma. La capacità di delineare un nucleo di personaggi a tutto tondo ha fatto il resto: dalle idiosincrasie di Cristina alle disfunzioni relazionali di Meredith e all’inclinazione per il dramma di Izzy, tutto ha contribuito a legare il pubblico a Grey’s ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) The Leftovers, The Americans, Mad Men, Breaking Bad… gli esempi ditv capaci di mantenere un eccellente livello qualitativo dalla prima all’ultima stagione non mancano, ma sono ben più frequenti i casi di produzioni deragliate dopo pochi anni, eppure mantenute in corsa nonostante il blackout creativo. Vediamone alcune. Grey’s Anatomy Il caso di Grey’s Anatomy è emblematico. Al debutto della, e per circa dieci, Shonda Rhimes ha dimostrato di saper dosare egregiamente gli ingredienti di medical drama e soap, divagando talvolta nella commedia, talvolta nel dramma. La capacità di delineare un nucleo di personaggi a tutto tondo ha fatto il resto: dalle idiosincrasie di Cristina alle disfunzioni relazionali di Meredith e all’inclinazione per il dramma di Izzy, tutto ha contribuito a legare il pubblico a Grey’s ...

_funzioniamo : RT @serquelita_: Si così ci manca solamente che fanno morire Claudio Conforti come hanno fatto con Guido Corsi. Se veramente sarà così, per… - LuluConforti : RT @serquelita_: Si così ci manca solamente che fanno morire Claudio Conforti come hanno fatto con Guido Corsi. Se veramente sarà così, per… - serquelita_ : Si così ci manca solamente che fanno morire Claudio Conforti come hanno fatto con Guido Corsi. Se veramente sarà co… - kiaracarta : @maiunajolla Quella serie c'ha rovinate ?? - _hikariare__ : A causa di The 100 questa estate è stata una tortura, con le decine di pause dettate da Jason merda e dai buchi di… -

Ultime Notizie dalla rete : serie rovinate 10 serie tv rovinate dal tempo nel corso delle stagioni OptiMagazine Le strenne natalizie di Netflix tra film, serie tv e documentari a tema

Le strenne natalizie di Netflix tra film, serie tv e documentari a tema. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!

Gli ultimi ragazzi sulla Terra e il bastone della rovina disponibile dalla primavera 2021

Outright Games, publisher di fama mondiale di contenuti interattivi per famiglie, Atomic Cartoons (una società del gruppo Thunderbird Entertainment) e gli studi di game development Stage Clear Studios ...

Le strenne natalizie di Netflix tra film, serie tv e documentari a tema. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!Outright Games, publisher di fama mondiale di contenuti interattivi per famiglie, Atomic Cartoons (una società del gruppo Thunderbird Entertainment) e gli studi di game development Stage Clear Studios ...