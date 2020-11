Xbox Series X/S prodotte dopo PS5 in modo da implementare la nuova tecnologia AMD RDNA 2 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Xbox Series X e Xbox Series S sono qui e Phil Spencer in una lunga intervista, parla del dietro le quinte delle console di nuova generazione, in particolare sul loro sviluppo posticipato rispetto a PlayStation 5. Spencer ha svelato di aver iniziato la produzione delle console next-gen verso la fine dell'estate, un po' più tardi di quanto era previsto inizialmente. Il motivo? Microsoft voleva una tecnologia AMD specifica nel chip ed è per questo che la produzione è stata posticipata di poco. "Abbiamo iniziato a produrre alla fine dell'estate. Eravamo un po' indietro rispetto alla concorrenza, perché stavamo aspettando una tecnologia AMD specifica nel nostro chip", ha affermato Spencer. "Eravamo un po' indietro rispetto a Sony, in termini di unità di costruzione. Quando ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 25 novembre 2020)X eS sono qui e Phil Spencer in una lunga intervista, parla del dietro le quinte delle console digenerazione, in particolare sul loro sviluppo posticipato rispetto a PlayStation 5. Spencer ha svelato di aver iniziato la produzione delle console next-gen verso la fine dell'estate, un po' più tardi di quanto era previsto inizialmente. Il motivo? Microsoft voleva unaAMD specifica nel chip ed è per questo che la produzione è stata posticipata di poco. "Abbiamo iniziato a produrre alla fine dell'estate. Eravamo un po' indietro rispetto alla concorrenza, perché stavamo aspettando unaAMD specifica nel nostro chip", ha affermato Spencer. "Eravamo un po' indietro rispetto a Sony, in termini di unità di costruzione. Quando ...

