Wonder Woman 1984, annunciata la nuova data d’uscita italiana del film DC Comics (Di mercoledì 25 novembre 2020) La supereroina dei fumetti DC Comics tornerà presto sul grande schermo. L’uscita in Italia di Wonder Woman 1984 è fissata per il 28 gennaio 2021. Prima di scoprire questa nuova avventura, i fan dei cinecomic dovranno quindi attendere ancora qualche settimana. La trama e il cast Come preannunciato nel trailer, il film DC Comics sarà ambientato nel 1984. La protagonista sarà nuovamente la coraggiosa e inarrestabile Diana Prince (la storica Wonder Woman). La supereroina dovrà scontrarsi con Maxwell Lord e Cheetah, due nuovi nemici. Alla regia troviamo nuovamente Patty Jenkins, che ha già diretto il primo capitolo. Ritorna anche Gal Gadot, che presterà il volto a ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) La supereroina dei fumetti DCtornerà presto sul grande schermo. L’uscita in Italia diè fissata per il 28 gennaio 2021. Prima di scoprire questaavventura, i fan dei cinecomic dovranno quindi attendere ancora qualche settimana. La trama e il cast Come preannunciato nel trailer, ilDCsarà ambientato nel. La protagonista saràmente la coraggiosa e inarrestabile Diana Prince (la storica). La supereroina dovrà scontrarsi con Maxwell Lord e Cheetah, due nuovi nemici. Alla regia troviamomente Patty Jenkins, che ha già diretto il primo capitolo. Ritorna anche Gal Gadot, che presterà il volto a ...

PancakeItaliano : @revyourharleyup ascoltami io ho provato piú emozioni ed interesse per the boys 2 per quanto riguarda i personaggi… - SkyTG24 : Wonder Woman 1984, la data d'uscita in Italia - Think_movies : “Wonder Woman 1984”: annunciata la nuova release italiana e le date di uscita internazionali del sequel… - badtasteit : I fratelli #Russo parlano dei vantaggi dello streaming e commentano l'arrivo di Wonder Woman 1984 su HBO Max - MarvelDComicsIT : #WonderWoman1984: annunciata la nuova data d’uscita italiana del cinecomic DC -