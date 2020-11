Women at Business, la community per le donne che tornano al lavoro (Di mercoledì 25 novembre 2020) Women at Business è la prima community di donne ed aziende che vogliono condividere competenze, opportunità e servizi. Nata durante il primo lockdown di marzo questa community persegue l’obbiettivo di ripartire dalle donne, renderle visibili. L’idea delle founder Laura Basili e Ilaria Cecchini, ex manager in importanti aziende italiane e straniere, è quella di offrire una seconda opportunità a quelle donne che – dotate di una formazione qualificata e dopo anni di esperienze professionali a tutti i livelli – si sono dovute assentare dal mondo del lavoro per un periodo più o meno lungo e ora vogliono nuovamente mettersi in gioco. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 25 novembre 2020) Women at Business è la prima community di donne ed aziende che vogliono condividere competenze, opportunità e servizi. Nata durante il primo lockdown di marzo questa community persegue l’obbiettivo di ripartire dalle donne, renderle visibili. L’idea delle founder Laura Basili e Ilaria Cecchini, ex manager in importanti aziende italiane e straniere, è quella di offrire una seconda opportunità a quelle donne che – dotate di una formazione qualificata e dopo anni di esperienze professionali a tutti i livelli – si sono dovute assentare dal mondo del lavoro per un periodo più o meno lungo e ora vogliono nuovamente mettersi in gioco.

Insomma, Women at Business vuole fare la sua parte: rimettere in circolo professionalità inutilizzate, individuare partner ideali per collaborazioni flessibili, far sì che tante competenze di valore ...

Alokozay handicrafts vince il Daring Women in Business Prize

Alokozay handicrafts ha vinto il Daring Women in Business Prize. È un'azienda nata nel 2014 che confeziona abiti della tradizione con tecniche moderne e li esporta sia negli Stati Uniti che in Asia.

Alokozay handicrafts ha vinto il Daring Women in Business Prize. È un'azienda nata nel 2014 che confeziona abiti della tradizione con tecniche moderne e li esporta sia negli Stati Uniti che in Asia.