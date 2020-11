Wall Street apre al ribasso, dopo i dati sull’aumento dei disoccupati (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende a 29.930 punti, con uno scarto percentuale dello 0,39%, dopo il rally di ieri, quando aveva superato per la prima volta i 30.000 punti. Resta piatto l’S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 3.629 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,36%); sulla parità l’S&P 100 (-0,08%). Sul consolidamento di Wall Street hanno inciso i dati sulle richieste di disoccupazione, che sono aumentate per la seconda settimana consecutiva a 778.000, mentre gli analisti si aspettavano un calo a 730.000. Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore informatica. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti energia (-1,70%), finanziario (-1,13%) e materiali (-0,77%). Tra i protagonisti del Dow Jones, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende a 29.930 punti, con uno scarto percentuale dello 0,39%,il rally di ieri, quando aveva superato per la prima volta i 30.000 punti. Resta piatto l’S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 3.629 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,36%); sulla parità l’S&P 100 (-0,08%). Sul consolidamento dihanno inciso isulle richieste di disoccupazione, che sono aumentate per la seconda settimana consecutiva a 778.000, mentre gli analisti si aspettavano un calo a 730.000. Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore informatica. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti energia (-1,70%), finanziario (-1,13%) e materiali (-0,77%). Tra i protagonisti del Dow Jones, ...

