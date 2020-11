Volontario si sottopone al vaccino e racconta la sua esperienza | ecco come è andata

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Un aspetto chiave della folle corsa globale di Pfizer, Moderna e degli altri gruppi farmaceutici per sviluppare uncontro il coronavirus è il reclutamento di decine di migliaia di volontari disposti a partecipare a studi clinici. La corrispondente di AFP a Miami, Leila Macor, ha preso parte a una sperimentazione organizzata dalla società di biotecnologie statunitense Moderna, che ha annunciato lunedì che il suosperimentale era efficace quasi al 95%. Perchè Macor, che soffre di asma, ha deciso di essere uno dei 30.000 soggetti del test di Moderna?di seguito il racconto della sua(narrato in prima persona), iniziata poche settimane dopo la morte del padre per Covid in Cile. Una decisione difficile Tre settimane prima che Pfizer e Moderna ...