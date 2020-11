Volley, Trento-Vibo: non si placano gli animi. Pippo Callipo scrive al presidente della Lega (Di mercoledì 25 novembre 2020) 'Leggo il contenuto del post pubblicato ieri pomeriggio dal presidente dell'Itas Trentino Volley: non posso giustificare le sue dichiarazioni ma posso comprenderle perché capisco che le 'basse quote', ... Leggi su zoom24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) 'Leggo il contenuto del post pubblicato ieri pomeriggio daldell'Itas Trentino: non posso giustificare le sue dichiarazioni ma posso comprenderle perché capisco che le 'basse quote', ...

Omacchi_ranger : RT @pilloledivolley: Superlega programma 25 novembre: questa sera si giocano due recuperi a Milano e Trento mentre a Cisterna va in scena i… - ykichan : RT @pilloledivolley: Superlega programma 25 novembre: questa sera si giocano due recuperi a Milano e Trento mentre a Cisterna va in scena i… - HideMayuf : RT @pilloledivolley: Superlega programma 25 novembre: questa sera si giocano due recuperi a Milano e Trento mentre a Cisterna va in scena i… - 0111_kaede : RT @pilloledivolley: Superlega programma 25 novembre: questa sera si giocano due recuperi a Milano e Trento mentre a Cisterna va in scena i… - _aoi_yuki_ : RT @pilloledivolley: Superlega programma 25 novembre: questa sera si giocano due recuperi a Milano e Trento mentre a Cisterna va in scena i… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Trento Mercoledì sera si torna in campo alla BLM Group Arena: recupero del nono turno con Vibo trentinovolley.it Volley, Trento-Vibo: non si placano gli animi. Pippo Callipo scrive al presidente della Lega

Il presidente della Tonno Callipo: "Non sono comunque le offese (ci hanno definiti delinquenti) a intimidirci e a portarci a subire prepotenze" ...

Superlega: Callipo chiede alla Lega le registrazioni della consulta e rincara la dose con Mosna

MODENA – La lettera scritta oggi da Pippo Callipo, patron della società di Vibo Valentia alla presidenza di Lega Pallavolo e inviata anche ai media da parte della società calabrese. Scelta, quella del ...

Il presidente della Tonno Callipo: "Non sono comunque le offese (ci hanno definiti delinquenti) a intimidirci e a portarci a subire prepotenze" ...MODENA – La lettera scritta oggi da Pippo Callipo, patron della società di Vibo Valentia alla presidenza di Lega Pallavolo e inviata anche ai media da parte della società calabrese. Scelta, quella del ...