Volley | SuperLega | Vibo Valentia espugna Trento nel recupero | dolomitici senza palleggiatori di vertice

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 novembre 2020)ha sconfittoper 3-1 (25-18; 22-25; 25-23; 25-23) neldella partita valida per la nona giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. I calabresi si sono imposti sul campo dei, ma i padroni di casa eranoil palleggiatore Simone Giannelli e la sua riserva Lorenzo Sperotto per positività al Covid-19. Coach Angelo Lorenzetti è stato costretto a convocare Filippo Pizzini (giocatore di Serie A3) e il forte opposto Nimir Abdel-Aziz è stato preso in considerazione per tornare a giocare nel ruolo in cui aveva giocato in un lontano passato. Si era parlato anche di un possibile posticipo di questo incontro vista la mancanza dei due registi, ma il patron Callipo aveva risposto picche al ...