Volley | Alice Degradi deve operarsi | lesione al crociato | stagione finita per la schiacciatrice di Cuneo

Alice Degradi si è si è lesionata il crociato anteriore del ginocchio destro e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. La stagione della schiacciatrice di Cuneo finisce purtroppo con largo anticipo. La 24enne, protagonista di un'ottima prima parte di Serie A1 con la formazione piemontese, si è infortunata durante la partita di sabato sera contro Bergamo e purtroppo il responso medico è stato estremamente negativo. La nativa di Pavia, che stava sfornando una serie di prestazioni degne di una convocazione in Nazionale, ha purtroppo dovuto alzare bandiera bianca e ha comunicato la triste notizia con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. "Speravo di non dover scrivere questo post ma purtroppo la mia stagione è finita così, ringrazio tutti per ...

