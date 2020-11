Vodafone Italia annuncia: “Zero emissioni gas da effetto serra entro 2025” (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Vodafone si impegnerà ad azzerare le emissioni riguardanti i gas da effetto serra entro l’anno 2025 Vodafone Italia ha annunciato di voler anticipare di cinque anni, e quindi al 2025, i propri obiettivi sull’azzeramento delle emissioni in merito all’utilizzo dei gas (Scope 1 e 2) ad effetto serra. La rete dell’operatore di telefonia intanto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lasi impegnerà ad azzerare leriguardanti i gas dal’anno 2025hato di voler anticipare di cinque anni, e quindi al 2025, i propri obiettivi sull’azzeramento dellein merito all’utilizzo dei gas (Scope 1 e 2) ad. La rete dell’operatore di telefonia intanto L'articolo proviene da Inews.it.

