Visoni | a Cremona ne abbatteranno 30mila Il motivo? Tre casi debolmente positivi

Cremona, 25 nov – «Quarant'anni di lavoro in fumo con danni economici enormi». Così Giovanni Boccù, 70 anni, il più grande allevatore di Visoni in Italia e uno dei leader in Europa commenta la decisione della autorità di abbattere e incenerire i 30mila capi del suo allevamento. Tre Visoni positivi, un'attività in fumo Motivazione? Tre degli animali sono risultati «debolmente positivi» al tampone per il coronavirus; e ora, in ottemperanza all'ordinanza firmata dal ministro Speranza, che impone la sospensione degli allevamenti di Visoni su tutto il territorio nazionale per tre mesi, si deve abbattere l'intero allevamento. Il mustelide, infatti, allevato allo scopo di ottenere pellicce, è risultato suscettibile all'infezione da coronavirus e, cosa ...

