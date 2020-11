Violenza sulle donne, l'Italia risarcirà i familiari della donna che ha denunciato per 12 volte (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lo Stato risarcirà i figli di Marianna Manduca, la donna che denunciò nel 2007 per 12 volte inutilmente. Lo ha annunciato Giuseppe Conte. Conte: “Saranno risarciti i figli di Marianna Manduca” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lo Statoi figli di Marianna Manduca, lache denunciò nel 2007 per 12inutilmente. Lo ha annunciato Giuseppe Conte. Conte: “Saranno risarciti i figli di Marianna Manduca” su Notizie.it.

