Violenza sulle donne, Lapo Elkann e la campagna per le famiglie: 'Donerò 0,77 per ogni tweet' (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lapo Elkann si fa promotore di una campagna benefica nella Giornata contro la Violenza sulle donne. 'Nelle prossime 7 ore per ogni Retweet taggando le donne a cui volete bene + emoji Donerò 0,77 euro ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 novembre 2020)si fa promotore di unabenefica nella Giornata contro la. 'Nelle prossime 7 ore perRetaggando lea cui volete bene + emoji0,77 euro ...

lauraboldrini : #Feltri e #Libero basta misoginia! Quello che scrivete è una forma di violenza sulle #donne. È inaccettabile che… - LauraPausini : Nessuna donna al mondo merita di provare paura e sapere che durante il lockdown (proprio oggi altri 2 casi in Itali… - caritas_milano : Nel lockdown, casi sempre più gravi di violenza sulle donne. L’isolamento aumenta la violenza domestica e il limit… - MichelaGallo4 : 'No alla violenza sulle donne' Oggi. E il resto dei giorni nel gruppo del calcetto? - AndreaBotti12 : #25novembre contro la violenza sulle donne e di genere. La violenza sulle Donne non è solo fisica. È sui luoghi di… -