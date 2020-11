Violenza sulle donne | in Italia sei milioni di vittime e Rai 2 insegna come fare la spesa sexy

Leggi su dire

(Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA – Anche oggi, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, nel nostro Paese ne sono state uccise altre due: in Veneto e in Calabria. Una mattanza che non si arresta, molte volte sommersa dall’omertà, dalla paura ed anche da una risposta dello Stato – forze dell’ordine e giustizia- che spesso arriva troppo tardi.