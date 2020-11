Violenza sulle donne, Di Maria: “Creare condizioni per debellare fenomeno” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – In occasione del 25 novembre, “Giornata contro la Violenza sulle donne”, il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha rilasciato la seguente Dichiarazione. “La Violenza sulle donne è, troppo spesso, annidata nell’indifferenza e nell’accettazione passiva della cultura della sopraffazione e del linguaggio della discriminazione. È nella voce inascoltata delle vittime o nel silenzio in cui sono costrette a rifugiarsi. Il compito delle Istituzioni è creare le condizioni perché non si sentano più sole rispetto a questo tragico fenomeno, ma affiancate e difese nei loro diritti e nelle loro scelte”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – In occasione del 25 novembre, “Giornata contro la”, il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di, ha rilasciato la seguente Dichiarazione. “Laè, troppo spesso, annidata nell’indifferenza e nell’accettazione passiva della cultura della sopraffazione e del linguaggio della discriminazione. È nella voce inascoltata delle vittime o nel silenzio in cui sono costrette a rifugiarsi. Il compito delle Istituzioni è creare leperché non si sentano più sole rispetto a questo tragico fenomeno, ma affiancate e difese nei loro diritti e nelle loro scelte”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

