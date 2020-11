Violenza su donne, Mattarella: "E' emergenza pubblica" (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov (Adnkronos) - "La ricorrenza di oggi induce a riflettere su un fenomeno che purtroppo non smette di essere un'emergenza pubblica. Le notizie di violenze contro le donne occupano ancora troppo spesso le nostre cronache, offrendo l'immagine di una società dove il rispetto per la donna non fa parte dell'agire quotidiano delle persone, del linguaggio privato e pubblico, dei rapporti interpersonali". E' quanto si legge nel messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della “Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le donne”. "La Violenza di genere non si esprime solo con l'aggressione fisica, ma include le vessazioni psicologiche, i ricatti economici, le minacce, le varie forme di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov (Adnkronos) - "La ricorrenza di oggi induce a riflettere su un fenomeno che purtroppo non smette di essere un'. Le notizie di violenze contro leoccupano ancora troppo spesso le nostre cronache, offrendo l'immagine di una società dove il rispetto per la donna non fa parte dell'agire quotidiano delle persone, del linguaggio privato e pubblico, dei rapporti interpersonali". E' quanto si legge nel messaggio del presidente della ReSergio, in occasione della “Giornata Internazionale per l'Eliminazione dellacontro le”. "Ladi genere non si esprime solo con l'aggressione fisica, ma include le vessazioni psicologiche, i ricatti economici, le minacce, le varie forme di ...

