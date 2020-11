Violenza su donne: Consulenti, con crisi aumenta rischio su luoghi lavoro (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. (Labitalia) - Gli effetti della pandemia da Covid-19 sull'occupazione femminile - la più colpita in questo 2020 con 470 mila posti di lavoro persi tra giugno 2020 e giugno 2021 – vanno monitorati attentamente anche alla luce del rischio, sempre più attuale, di fenomeni di ricatti, aggressività e sfruttamento, specie negli ambienti di lavoro. E' l'allarme che lanciano i Consulenti del lavoro secondo cui infatti i luoghi di lavoro rappresentano uno degli ambiti di maggiore rischio per le donne di incorrere in violenze e molestie. A fronte di 8 milioni 816mila (il 43,6%) donne tra i 14 ai 65 anni che nel corso della loro vita hanno subito una qualche forma di Violenza sessuale come ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. (Labitalia) - Gli effetti della pandemia da Covid-19 sull'occupazione femminile - la più colpita in questo 2020 con 470 mila posti dipersi tra giugno 2020 e giugno 2021 – vanno monitorati attentamente anche alla luce del, sempre più attuale, di fenomeni di ricatti, aggressività e sfruttamento, specie negli ambienti di. E' l'allarme che lanciano idelsecondo cui infatti idirappresentano uno degli ambiti di maggioreper ledi incorrere in violenze e molestie. A fronte di 8 milioni 816mila (il 43,6%)tra i 14 ai 65 anni che nel corso della loro vita hanno subito una qualche forma disessuale come ...

lauraboldrini : #Feltri e #Libero basta misoginia! Quello che scrivete è una forma di violenza sulle #donne. È inaccettabile che… - Quirinale : Giornata Internazionale per l’eliminazione della #violenzacontroledonne, #Mattarella: «Spezzare la catena della vio… - LauraPausini : Nessuna donna al mondo merita di provare paura e sapere che durante il lockdown (proprio oggi altri 2 casi in Itali… - carlocicc : RT @aiasbologna: In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, domani 26/1, la tavola roton… - egli_lui : RT @kulturjam: Hella Network, il network per la comunicazione inclusiva ha pubblicato una guida per chi parla e scrive di violenza contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza donne Femminicidio a Padova e in Calabria: le donne uccise nella Giornata contro la violenza Corriere della Sera Violenza contro le donne, gli esperti: «Una forma invisibile è quella psicologica»

La riflessione del presidente dell’Ordine degli Psicologi di Puglia Vincenzo Gesualdo in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2020 “Molto si è fatto in tanti anni ma ...

Violenza donne, studenti in diretta dal ministero: "L'amore è felicità, non lividi"

"L'amore è felicità e fiducia, riempie il corpo di gioia e non di lividi. Un uomo che ama davvero non maltratta, se succede non è un uomo. Gli schiaffi sono schiaffi, non affetto". Così i ragazzi e le ...

La riflessione del presidente dell’Ordine degli Psicologi di Puglia Vincenzo Gesualdo in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2020 “Molto si è fatto in tanti anni ma ..."L'amore è felicità e fiducia, riempie il corpo di gioia e non di lividi. Un uomo che ama davvero non maltratta, se succede non è un uomo. Gli schiaffi sono schiaffi, non affetto". Così i ragazzi e le ...