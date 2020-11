Violenza donne | Non una di meno manifesta sotto agli uffici di Genovese a Milano | “Il suo patrimonio sia devoluto ai centri antiviolenza”

(Di mercoledì 25 novembre 2020) “Vogliamo che ildi Albertosia interamenteaiantie allemaltrattate”. È questo l’appello delle attiviste milanesi di Non Una diche nella giornata contro lasullehannoto di fronte alla sede di Prima Assicurazioni a. “Nonostante dopo le ultime notizie sia stato rimosso dal ruolo di CEO,rimane il primo azionista, con il 58,3% quindi le chiacchiere stanno a zero” spiegano in una nota le attiviste ribadendo che “non è una mela marcia isolata”. I numeri delle violenze contro lee le soggettività Lgbtqia+ sono “allarmanti e decisamente ...

lauraboldrini : #Feltri e #Libero basta misoginia! Quello che scrivete è una forma di violenza sulle #donne. È inaccettabile che… - Quirinale : Giornata Internazionale per l’eliminazione della #violenzacontroledonne, #Mattarella: «Spezzare la catena della vio… - LauraPausini : Nessuna donna al mondo merita di provare paura e sapere che durante il lockdown (proprio oggi altri 2 casi in Itali… - ennatrasporti : Violenza contro le donne. Caronia “Assistenza psicologica sia fornita da servizio sanitario” - ennatrasporti : Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: la voglia di rinascita e di riscatto nel video “Donne” -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza donne

Il Sole 24 ORE

"La Giornata internazionale per l'eliminazione dellaviolenzacontro le donne ci ricorda il triste bilancio di questa piaga che quest'anno, nel nostro paese, ha fatto registrare, come conseguenza estrem ...TERNI - La polizia ha rinnovato l’appuntamento con #questononèamore, la campagna contro la violenza sulle donne. In un anno che ha visto la questura occpata in indagini serrate su sei episodi di ...