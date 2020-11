Violenza contro le donne | quanti fondi ricevono i centri e perché non bastano ancora | “Distribuzione bloccata dalla burocrazia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il problema è il tempismo. Nel periodo 2015-2020 istatali e regionali destinati a contrastare lasullesono cresciuti quasi progressivamente, in particolare dal 2018 al 2020. Ma la loro distribuzione è rimasta imbrigliata nelle maglie della burocrazia e la prima tranche ha raggiunto i destinatari in media dopo un anno e mezzo rispetto allo stanziamento. È quanto emerge dal monitoraggio antiredatto da ActionAid, che ha ricostruito somme e percorsi dei soldi dedicati a questo ambito per i precedenti cinque anni. “La legge 119 del 2013 prevede finanziamenti annuali che poi, attraverso il Dipartimento per le Pari Opportunità, arrivano alle Regioni”, spiega Isabella Orfano, esperta dei diritti delleper ActionAid e responsabile del monitoraggio insieme a Rossella ...