Vince 2 milioni di euro ma rischia la "vita": dopo la scoperta sviene e… (Di mercoledì 25 novembre 2020) Venire a sapere di aver vinto 2 milioni di euro, può provocare sicuramente reazioni contrastanti; quest'uomo ha addirittura rischiato la "vita". dopo la scoperta infatti il protagonista della vicenda si è sentito male, tanto da far temere per la sua incolumità. Il fatto è avvenuto a Vignola, nel Modenese, in una tabaccheria del posto. Il Resto del Carlino ha raggiunto la titolare del locale, che ha raccontato nel dettaglio l'accaduto. La donna ha spiegato: "Il signore che ha vinto due milioni di euro? Lo conosciamo benissimo". Rivelando poi nel dettaglio la reazione improvvisa del vincitore. Il protagonista della vicenda aveva giocato il suo Gratta e Vinci una domenica mattina, ma dopo aver grattato il biglietto non si sarebbe mai aspettato ...

