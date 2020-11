VIDEO | Violenza donne | la psicologa | “Emergenza Covid occasione per uscire da logica bandi e volontariato”

Leggi su dire

(Di mercoledì 25 novembre 2020) NAPOLI – “L’emergenza sanitaria legata al Covid che sta impegnando tutti, anche a livello istituzionale, ci dà la possibilità, se siamo uniti, di riuscire ad uscire da queste logiche di bandi, di iniziative, che come sappiamo in Campania lasciano da soli operatori che quotidianamente sono in ascolto di storie dolorosissime e, purtroppo, si ritrovano in queste disattenzioni che seguono logiche oggi assolutamente improponibili”. Così alla Dire Liliana D’Acquisto, vicepresidente dell’ordine degli Psicologi della Campania.