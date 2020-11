VIDEO MARADONA, LA MORTE DEL PIBE DE ORO: il ricordo della Juventus con la sua punizione ‘impossibile’ (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il mondo del calcio in lutto.E' scomparso questo pomeriggio Diego Armando MARADONA che, a pochi giorni dal suo sessantesimo compleanno, era stato ricoverato in ospedale per l'asportazione di un ematoma al cervello. Oggi, mercoledì 25 novembre, il dio del calcio si è spento nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires per un arresto cardiocircolatorio. Notizia che ha scosso tutto il mondo del calcio, in lutto per la scomparsa della stella argentina. Tra i numerosissimi tweet e messaggi di cordoglio susseguitisi da questo pomeriggio anche quello della Juventus, che ha voluto omaggiare MARADONA ricordando la sua celebre punizione "impossibile" al "San Paolo" durante un Napoli-Juventus del 1985.embedcontent src="twitter" ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il mondo del calcio in lutto.E' scomparso questo pomeriggio Diego Armandoche, a pochi giorni dal suo sessantesimo compleanno, era stato ricoverato in ospedale per l'asportazione di un ematoma al cervello. Oggi, mercoledì 25 novembre, il dio del calcio si è spento nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires per un arresto cardiocircolatorio. Notizia che ha scosso tutto il mondo del calcio, in lutto per la scomparsastella argentina. Tra i numerosissimi tweet e messaggi di cordoglio susseguitisi da questo pomeriggio anche quello, che ha voluto omaggiarericordando la sua celebre"impossibile" al "San Paolo" durante un Napoli-del 1985.embedcontent src="twitter" ...

