VIDEO Liverpool-Atalanta 0-2, Highlights, gol e sintesi: Ilicic e Gosens firmano l’impresa! La Dea espugna Anfield in Champions League (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’Atalanta ha sconfitto il Liverpool per 2-0 nel match valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021 di calcio. La Dea ha firmato una clamorosa impresa e ha espugnato Anfield, compiendo un passo importantissimo verso la qualificazione agli ottavi di finale. Il primo tempo non offre grandissime emozioni, è nella ripresa che l’Atalanta si scatena con un micidiale uno-due: al 60? Josip Ilic porta in vantaggio gli ospiti insaccando su cross del Papu Gomez, tre minuti più tardi è Robin Gosens a raddoppiare con una stoccata su prolungamento di testa da parte di Hans Hateboer. Di seguito il VIDEO con gli Highlights, i gol e la sintesi di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’ha sconfitto ilper 2-0 nel match valido per la quarta giornata della fase a gironi della2020-2021 di calcio. La Dea ha firmato una clamorosa impresa e hato, compiendo un passo importantissimo verso la qualificazione agli ottavi di finale. Il primo tempo non offre grandissime emozioni, è nella ripresa che l’si scatena con un micidiale uno-due: al 60? Josip Ilic porta in vantaggio gli ospiti insaccando su cross del Papu Gomez, tre minuti più tardi è Robina raddoppiare con una stoccata su prolungamento di testa da parte di Hans Hateboer. Di seguito ilcon gli, i gol e ladi ...

