VIDEO Inter-Real Madrid 0-2, Highlights, gol e sintesi: Hazard e Rodrygo condanno i nerazzurri in Champions League (Di mercoledì 25 novembre 2020) L'Inter è stata sconfitta dal Real Madrid per 2-0 nel match valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021 di calcio. I nerazzurri erano chiamati a una prestazione di qualità a San Siro, ma non sono mai riusciti a dire la loro contro gli spagnoli. Al 7? i blancos sono passati in vantaggio grazie al rigore trasformato da Eden Hazard dopo il fallo commesso da Barella, poi al 33? è stato espulso Arturo Vidal per eccesso di protesta e nella ripresa il Real Madrid ha chiuso i conti col sigillo di Rodrygo.

