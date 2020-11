VIDEO | Epatite C | Società Italiana Patologie da Dipendenza | “Da Speranza ottima notizia su screening gratuito”

Leggi su dire

(Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA – “È un’ottima notizia, non ce la aspettavamo in piena pandemia, ma ci ha fatto molto piacere”. È il commento rilasciato all’agenzia Dire da Claudio Leonardi, presidente della SIPaD (Società Italiana Patologie da Dipendenza), in merito alla firma da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza, dello schema di decreto per lo screening nazionale gratuito per il virus dell’epatite C, che ora sarà inviato alla Conferenza delle Regioni.