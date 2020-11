VIDEO | Cattaneo | “Dialogo per superare la crisi | il centrodestra sia unito”

Leggi su dire

(Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA – Come procede il dialogo tra Forza Italia e Pd sulla manovra e lo scostamento di bilancio? “La nostra posizione credo che sia cristallina, limpida: non stiamo dialogando con il Pd, noi stiamo dialogando con tutti coloro che sentono l’urgenza di dover dare risposte ai cittadini in difficoltà. Lo facciamo con questo spirito, ci rivolgiamo alla maggioranza e a chi governa e speriamo di farlo come centrodesta unito“. Lo dice Alessandro Cattaneo, responsabile infrastrutture di Forza Italia, nel corso di una intervista Skype con la Dire.