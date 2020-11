Vicine di casa A Bologna il festival La violenza illustrata

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 25 novembre 2020) “Trent’anni sono solo l’inizio per infrangere e far sgretolare la sovrastruttura patriarcale millenaria. E le donne non mollano, lo vediamo tutti giorni”: Anna Pramstrahler – socia fondatrice delladelle donne di– ne ha viste passare tante, tantissime, di donne alla, perché “abbiamo voluto costruire un centro antiautonomo e femminista e in questi tre decenni abbiamo accolto oltre 12mila donne, diverse per età, provenienza, cultura, ma in fondo molto simili a tutte noi”. Molte di loro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.