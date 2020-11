Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2020 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 novembre 2020)DEL 25 NOVEMBREORE 18.05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIÙ AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA FIORENTINI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. RALLENTAMENTI SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA VERSO MONTEROTONDO. SULL’ARDEATINA SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA MONTAGNANO, AL MOMENTO CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RIMOSSO INVECE L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ...