Vi racconto Tomasi di Lampedusa per raccontarmi la letteratura

(Di mercoledì 25 novembre 2020) "Casa” (Bompiani, nella traduzione di Piernicola d’Ortona e Maristella Notaristefano) è un atto d’amore per la. Altrimenti come si spiegherebbe la dedizione con cui Steven...

Ultime Notizie dalla rete : racconto Tomasi

Gazzetta del Sud

"Casa Lampedusa” (Bompiani, nella traduzione di Piernicola d’Ortona e Maristella Notaristefano) è un atto d’amore per la letteratura. Altrimenti come si ...Si chiama Argo ed è un sistema per l’ispezione e il monitoraggio delle infrastrutture. Entro fine anno sarà usato su 1950 ponti ...