Vi racconto Maradona, la stella dei fotografi. Parla Pizzi (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Aveva una luce addosso. Une lumière, direbbero i francesi”. Umberto Pizzi scorre il suo archivio di foto di Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro si è spento a sessant’anni per un arresto cardiocircolatorio nella sua casa di Tigre, in Argentina, dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l’intervento chirurgico alla testa di poche settimane fa. Con lui si ferma il mondo del calcio, anzi il mondo intero, rintronato da una notizia che nessuno voleva sentire in questo 2020 denso di drammi e illustri scomparse. Con il cordoglio si affollano le immagini, gli scatti dentro e fuori dal campo del più grande calciatore di sempre. Quelli iconici che lo hanno consacrato alla storia dello sport. E quelli più discreti, che raccontano un genio del pallone pieno di fama, gloria, e tristezza. “Era un essere fuori dalla normalità – racconta Pizzi, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Aveva una luce addosso. Une lumière, direbbero i francesi”. Umbertoscorre il suo archivio di foto di Diego Armando. Il Pibe de Oro si è spento a sessant’anni per un arresto cardiocircolatorio nella sua casa di Tigre, in Argentina, dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l’intervento chirurgico alla testa di poche settimane fa. Con lui si ferma il mondo del calcio, anzi il mondo intero, rintronato da una notizia che nessuno voleva sentire in questo 2020 denso di drammi e illustri scomparse. Con il cordoglio si affollano le immagini, gli scatti dentro e fuori dal campo del più grande calciatore di sempre. Quelli iconici che lo hanno consacrato alla storia dello sport. E quelli più discreti, che raccontano un genio del pallone pieno di fama, gloria, e tristezza. “Era un essere fuori dalla normalità – racconta, ...

UDINE. Sessant’anni compiuti il 30 ottobre, in occasione del compleanno aveva detto, per quello che può essere il manifesto della sua esistenza: “Sogno un altro gol di mano agli inglesi, questa volta ...

Lungo messaggio di cordoglio da parte di Lorenzo Insigne, che da capitano del Napoli saluta il più grande degli azzurri, di ogni tempo. Diego Armando ...

