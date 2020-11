Verso il piano italiano sui vaccini: l’ipotesi della seconda dose se la prima fallisce, patentino per chi deve viaggiare (Di mercoledì 25 novembre 2020) Mentre i candidati vaccini anti-Covid-19 continuano la loro corsa Verso l’approvazione definitiva, l’ Italia si prepara all’arrivo delle prime dosi con un piano di diffusione operativo entro gennaio 2021. I primi passi sono stati fatti dal commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, incaricato di coordinare la redazione del piano di distribuzione dei vaccini in Italia, con la prima raccolta dell’elenco dei punti di distribuzione per ogni regione. Altri dettagli emergono su come sarà regolata la vita quotidiana durante la vaccinazione, con l’obiettivo da parte del governo di portare in Parlamento almeno una prima bozza del documento nei primi giorni di dicembre, probabilmente il 2. Chi verrà vaccinato per primo Uno dei punti principali contenuti nel ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 novembre 2020) Mentre i candidatianti-Covid-19 continuano la loro corsal’approvazione definitiva, l’ Italia si prepara all’arrivo delle prime dosi con undi diffusione operativo entro gennaio 2021. I primi passi sono stati fatti dal commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, incaricato di coordinare la redazione deldi distribuzione deiin Italia, con laraccolta dell’elenco dei punti di distribuzione per ogni regione. Altri dettagli emergono su come sarà regolata la vita quotidiana durante la vaccinazione, con l’obiettivo da parte del governo di portare in Parlamento almeno unabozza del documento nei primi giorni di dicembre, probabilmente il 2. Chi verrà vaccinato per primo Uno dei punti principali contenuti nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Verso piano Verso il piano italiano sui vaccini: l’ipotesi della seconda dose se la prima fallisce, patentino per chi deve viaggiare Open Snam, più investimenti in nuovo piano, obiettivo zero emissioni nette al 2040

Snam guarda al 2024 con un miliardo in più di investimenti rispetto al piano 2019-2023, a 7,4 miliardi, con quasi un raddoppio a 720 milioni di quelli nei business della transizione energetica nell'am ...

Pasquale, 94 anni, sfugge al lockdown per tornare a guardare il mare

Ha superato ogni ostacolo. È quasi scappato di casa, a Poggio San Vittorino, da dove i familiari volevano che non si muovesse, ha preso la macchina, è andato fuori Comune ...

