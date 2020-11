Vela Olimpica, Europeo windsurf RS:X: Camboni è quarto dopo la seconda giornata (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non ha brillato Mattia Camboni (Fiamme Azzurre) nella seconda giornata a Vilamoura in Portogallo per l’Europeo del windsurf olimpico RS:X maschile. L’azzurro è sceso dal terzo al quarto posto nella classifica generale alle spalle dei due atleti israeliani, Yoav Cohen e Yoav Omer, e del greco Byron Kokkalanis. Carlo Ciabatti (windsurfing Club Cagliari) che scende al 13° in generale con una sola manche di rilievo (5-22-21). Sale invece Daniele Benedetti (Fiamme Gialle) fino al 16° in generale. Sorride anche l’Italia al femminile. Sono due le azzurre nei top 10: Giorgia Speciale (CC Aniene) è sesta assoluta (8-12-6) mentre Marta Maggetti (Fiamme Gialle) si trova all’8° posto. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non ha brillato Mattia(Fiamme Azzurre) nellaa Vilamoura in Portogallo per l’delolimpico RS:X maschile. L’azzurro è sceso dal terzo alposto nella classifica generale alle spalle dei due atleti israeliani, Yoav Cohen e Yoav Omer, e del greco Byron Kokkalanis. Carlo Ciabatti (ing Club Cagliari) che scende al 13° in generale con una sola manche di rilievo (5-22-21). Sale invece Daniele Benedetti (Fiamme Gialle) fino al 16° in generale. Sorride anche l’Italia al femminile. Sono due le azzurre nei top 10: Giorgia Speciale (CC Aniene) è sesta assoluta (8-12-6) mentre Marta Maggetti (Fiamme Gialle) si trova all’8° posto. SportFace.

