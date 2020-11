Vasco Rossi conquista Piazza Maggiore a Bologna e c’è anche Pepsy Romanoff (Di mercoledì 25 novembre 2020) Vasco Rossi conquista Piazza Maggiore a Bologna per girare il video del nuovo singolo, in uscita il 1° gennaio. Come di consueto, la regia è affidata a Pepsy Romanoff. La decisione di girare la clip in Piazza Maggiore non è casuale. Racconta Pepsy Romanoff: “La storia di questo nuovo video di Vasco Rossi è interamente incentrata sul suo ritorno in un palcoscenico virtuale-speciale che per questa occasione diventerà la Piazza che lui conosce bene, la Piazza della città in cui ha deciso di vivere, la Piazza dove ci fu il suo primo concerto del 1979, Piazza ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020)per girare il video del nuovo singolo, in uscita il 1° gennaio. Come di consueto, la regia è affidata a. La decisione di girare la clip innon è casuale. Racconta: “La storia di questo nuovo video diè interamente incentrata sul suo ritorno in un palcoscenico virtuale-speciale che per questa occasione diventerà lache lui conosce bene, ladella città in cui ha deciso di vivere, ladove ci fu il suo primo concerto del 1979,...

vascorossi : ???? Ieri notte nella splendida cornice di piazza Maggiore a Bologna... abbiamo girato il video della nuova canzone… - VanityFairIt : Che coppia! Sarebbe un peccato perderseli @RobertoBolle @vascorossi - Corriere : La certezza che «sopravvivrò anche a questo» a meno che non «morirò di noia per il lockdown» - infoitcultura : Vasco Rossi da solo in piazza Maggiore, il dietro le quinte del nuovo video in uscita - infoitcultura : Bologna, Vasco Rossi gira il suo nuovo video in Piazza Maggiore: le immagini -