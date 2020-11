Vanessa Incontrada compie gli anni: la lettera da lacrime del figlio Isal (Di mercoledì 25 novembre 2020) A 42 anni, Vanessa Incontrada è una delle donne più belle del panorama cinematografico italiano. Ieri, giorno del suo compleanno, la Incontrada ha ringraziato con un video autoironico e divertente, in cui ha raccontato con orgoglio di essere felice di festeggiare i suoi 42 anni. Poche ore fa, ancora in vena di festeggiamenti, ha condiviso con i suoi fan la dolcissima letterina che il figlio le ha scritto per il compleanno, che ha commosso tutti quanti. Vanessa Incontrada: quanti anni ha “Oggi ne compio…17!”: Dopo essersi cantata “Tanti auguri a me” da sola, una Vanessa Incontrada in vesti informali e spontanee ride e fa battute, e ringrazia tutti coloro che le hanno fatto gli auguri, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) A 42è una delle donne più belle del panorama cinematografico italiano. Ieri, giorno del suo compleanno, laha ringraziato con un video autoironico e divertente, in cui ha raccontato con orgoglio di essere felice di festeggiare i suoi 42. Poche ore fa, ancora in vena di festeggiamenti, ha condiviso con i suoi fan la dolcissima letterina che ille ha scritto per il compleanno, che ha commosso tutti quanti.: quantiha “Oggi ne compio…17!”: Dopo essersi cantata “Tanti auguri a me” da sola, unain vesti informali e spontanee ride e fa battute, e ringrazia tutti coloro che le hanno fatto gli auguri, ...

